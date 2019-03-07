В Украине просят отменить блокировку "ВКонтакте"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Украине просят отменить блокировку российской социальной сети "Вконтакте". Соответствующая петиция под номером 22/051026-еп зарегистрирована на сайте Президента Петра Порошенко 5 марта, передает УНН.
"Это огромная рекламная платформа, которая помогает в реализации отечественного продукта, творчества, контента и т.д. Потеря данной платформы крайне негативно скажется на отечественном производителе любого вида товаров, услуг и ивентов", – отметил автор петиции Денис Рудковицкий.
Он добавил, что решение Администрации президента заблокировать "Вконтакте" несет ряд негативных последствий. По его словам, следить за распространением пропаганды на этом сайте – обязанность СБУ и киберподраздилений.
Как сообщал УНН, в мае 2017 года Президент запретил "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряд российских телеканалов.
После запрета российская соцсеть все равно была в топ самых популярных в Украине.
Напомним, спецслужбы РФ через "ВКонтакте" пытались повлиять на выборы в Украине.