В Україні просять скасувати блокування "ВКонтакте"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні просять скасувати блокування російської соціальної мережі "Вконтакте". Відповідна петиція під номером 22/051026-ЕП зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 5 березня, передає УНН.
"Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т.д. Втрата даної платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг і івентів", - зазначив автор петиції Денис Рудковицький.
Він додав, що рішення Адміністрації президента заблокувати "Вконтакте" несе ряд негативних наслідків. За його словами, стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті - обов'язок СБУ і кіберпідрозділів.
Як повідомляв УНН, у травні 2017 року Президент заборонив "ВКонтакте", "Мейл.ру" і ряд російських телеканалів.
Після заборони російська соцмережа все одно була в топ найпопулярніших в Україні.
Нагадаємо, спецслужби РФ через "ВКонтакте" намагалися вплинути на вибори в Україні.