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В Україні просять скасувати блокування "ВКонтакте"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В Україні просять скасувати блокування російської соціальної мережі "Вконтакте". Відповідна петиція під номером 22/051026-ЕП зареєстрована на сайті Президента Петра Порошенка 5 березня, передає УНН.

"Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т.д. Втрата даної платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг і івентів", - зазначив автор петиції Денис Рудковицький.

Він додав, що рішення Адміністрації президента заблокувати "Вконтакте" несе ряд негативних наслідків. За його словами, стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті - обов'язок СБУ і кіберпідрозділів.

Як повідомляв УНН, у травні 2017 року Президент заборонив "ВКонтакте", "Мейл.ру" і ряд російських телеканалів.

Після заборони російська соцмережа все одно була в топ найпопулярніших в Україні.

Нагадаємо, спецслужби РФ через "ВКонтакте" намагалися вплинути на вибори в Україні.

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