В Украине предлагают чествовать ветеранов в день начала похода казаков на Москву

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107193 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114392 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152320 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146217 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137310 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128608 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172501 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118112 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Украине предлагают чествовать ветеранов в день начала похода казаков на Москву

В Украине предлагают чествовать ветеранов в день начала похода казаков на Москву

Киев  •  УНН

 • 12778 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Чествование украинских ветеранов не может совпадать с днем ​​пожилых людей, поэтому его предлагается перенести на 11 октября. Об этом в Facebook написала народный депутат Украины Ирина Фриз, передает УНН.

"Считаю, что нам необходимо внедрить Национальный День ветеранов. Сегодня в Украине день ветерана - 1 октября, который был внедрен в 2004 году накануне президентских выборов... Также Украина согласно Указу Президента от 2004 года отмечает 1 октября Международный день пожилых людей. Чествование ветеранов не может совпадать с днем ​​пожилых людей, ведь это нивелирует значение ветеранов в жизни государства. Предлагаю перенести чествование ветеранов на 11 октября", - говорится в сообщении.

Нардеп добавила, что именно в этот день казаки Петра Сагайдачного вместе с войском королевича Владислава начали наступление на Москву и вошли в город со стороны Арбатских ворот.

Добавим, что на сегодняшний день в Украине все еще не решен вопрос назначения министра в правах ветеранов.

Напомним, Верховный суд Польши удовлетворила кассацию омбудсмена страны об отзыве соглашения о выдаче России гражданина Украины, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2015 году, занимаясь строительством оборонительных сооружений.

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