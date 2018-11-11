В Украине предлагают чествовать ветеранов в день начала похода казаков на Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Чествование украинских ветеранов не может совпадать с днем пожилых людей, поэтому его предлагается перенести на 11 октября. Об этом в Facebook написала народный депутат Украины Ирина Фриз, передает УНН.
"Считаю, что нам необходимо внедрить Национальный День ветеранов. Сегодня в Украине день ветерана - 1 октября, который был внедрен в 2004 году накануне президентских выборов... Также Украина согласно Указу Президента от 2004 года отмечает 1 октября Международный день пожилых людей. Чествование ветеранов не может совпадать с днем пожилых людей, ведь это нивелирует значение ветеранов в жизни государства. Предлагаю перенести чествование ветеранов на 11 октября", - говорится в сообщении.
Нардеп добавила, что именно в этот день казаки Петра Сагайдачного вместе с войском королевича Владислава начали наступление на Москву и вошли в город со стороны Арбатских ворот.
Добавим, что на сегодняшний день в Украине все еще не решен вопрос назначения министра в правах ветеранов.
Напомним, Верховный суд Польши удовлетворила кассацию омбудсмена страны об отзыве соглашения о выдаче России гражданина Украины, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе в 2015 году, занимаясь строительством оборонительных сооружений.