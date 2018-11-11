В Україні пропонують вшановувати ветеранів у день початку походу козаків на Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Вшанування українських ветеранів не може співпадати з днем людей похилого віку, тому його пропонується перенести на 11 жовтня. Про це у Facebook написала народний депутат України Ірина Фріз, передає УНН.
“Вважаю, що нам необхідно впровадити Національний День ветеранів. Сьогодні в Україні є день ветерана — 1 жовтня, що був впроваджений у 2004 році напередодні президентських виборів... Також Україна згідно Указу Президента від 2004 року відзначає 1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку. Вшанування ветеранів не може співпадати з днем людей похилого віку, адже це нівелює значення ветеранів у житті держави. Пропоную перенести вшанування ветеранів на 11 жовтня”, — йдеться у повідомлені.
Нардеп додала, що саме в цей день козаки Петра Сагайдачного разом з військом королевича Владислава розпочали наступ на Москву та увійшли до міста зі сторони Арбатських воріт.
Додамо, що на сьогоднішній день в Україні все ще не вирішено питання призначення міністра у правах ветеранів.
Нагадаємо, Верховний суд Польщі задовольнила касацію омбудсмена країни щодо відкликання угоди про видачу Росії громадянина України, який брав участь у бойових діях на Донбасі у 2015 році, займаючись будівництвом оборонних споруд.