В Украине предлагают деколонизировать и дерусифицировать топонимику

Детали

Авторы - коллектив депутатов, в том числе из "Слуги народа", в частности Федор Вениславский.

Как указывают инициаторы, проект закона направлен на деколонизацию топонимики и упорядочение использования в населенных пунктах Украины географических названий и символики государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.

Целью, в частности, называют:



Недопущение повторения таких преступлений в будущем,



Устранение угрозы суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины,



Очищение и оздоровление отечественного общественного пространства от навязанных коммуно-чуждых идеологем,



Установление исторической справедливости и полного восстановления украинской исторически-национальной топонимики,



Осовременивание ее именами новых Героев в борьбе с врагом.



Предлагается запретить присваивать географическим объектам названия, которые увековечивают, пропагандируют либо символизируют:



Государство-оккупанта или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события,



Ее деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных государств,



Тоталитарную государственную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или временно находившихся на территории государства-оккупанта и ставших жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.



"Проект закона и детальный анализ географических названий в наших населенных пунктах для аргументированного обоснования необходимости принятия акта готовились еще раньше, но его регистрации в качестве официального законопроекта помешала война. Вероломное нападение вооруженных сил российской федерации 24 февраля 2022 года на суверенную Украину заставил внести в содержание проекта закона определенные коррективы и убедительно подтвердил необходимость безотлагательного принятия изменений в топонимическое законодательное поле Украины, которые должны обеспечить деколонизацию и упорядочения использования урбанонимов", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что его принятие и реализация: