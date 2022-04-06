В Украине предлагают деколонизировать и дерусифицировать топонимику
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7253 о деколонизации и дерусификации топонимики, на фоне войны рф против Украины, пишет УНН.
Детали
Авторы - коллектив депутатов, в том числе из "Слуги народа", в частности Федор Вениславский.
Как указывают инициаторы, проект закона направлен на деколонизацию топонимики и упорядочение использования в населенных пунктах Украины географических названий и символики государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.
Целью, в частности, называют:
-
- Недопущение повторения таких преступлений в будущем,
-
- Устранение угрозы суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины,
-
- Очищение и оздоровление отечественного общественного пространства от навязанных коммуно-чуждых идеологем,
-
- Установление исторической справедливости и полного восстановления украинской исторически-национальной топонимики,
-
- Осовременивание ее именами новых Героев в борьбе с врагом.
-
Предлагается запретить присваивать географическим объектам названия, которые увековечивают, пропагандируют либо символизируют:
-
- Государство-оккупанта или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события,
-
- Ее деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных государств,
-
- Тоталитарную государственную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или временно находившихся на территории государства-оккупанта и ставших жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.
-
"Проект закона и детальный анализ географических названий в наших населенных пунктах для аргументированного обоснования необходимости принятия акта готовились еще раньше, но его регистрации в качестве официального законопроекта помешала война. Вероломное нападение вооруженных сил российской федерации 24 февраля 2022 года на суверенную Украину заставил внести в содержание проекта закона определенные коррективы и убедительно подтвердил необходимость безотлагательного принятия изменений в топонимическое законодательное поле Украины, которые должны обеспечить деколонизацию и упорядочения использования урбанонимов", - отмечается в пояснительной записке.
Авторы законопроекта считают, что его принятие и реализация:
-
- Создаст четкую правовую базу для окончательного завершения декоммунизации и осуществления решительной деколонизации и дерусификации нашей топонимии,
-
- Стимулировать инициативу органов местного самоуправления относительно скорейшего высвобождения ее от имперско-российского и советско-коммунистического мусора, утверждения в нашем жизненном пространстве украинской самобытности.
-