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В Украине предлагают деколонизировать и дерусифицировать топонимику

Киев • УНН

 • 238268 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7253 о деколонизации и дерусификации топонимики, на фоне войны рф против Украины, пишет УНН.

В Украине предлагают деколонизировать и дерусифицировать топонимику

Детали

Авторы - коллектив депутатов, в том числе из "Слуги народа", в частности Федор Вениславский.

Как указывают инициаторы, проект закона направлен на деколонизацию топонимики и упорядочение использования в населенных пунктах Украины географических названий и символики государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины.

Целью, в частности, называют:

  • Недопущение повторения таких преступлений в будущем,
  • Устранение угрозы суверенитету, территориальной целостности и национальной безопасности Украины,
  • Очищение и оздоровление отечественного общественного пространства от навязанных коммуно-чуждых идеологем,
  • Установление исторической справедливости и полного восстановления украинской исторически-национальной топонимики,
  • Осовременивание ее именами новых Героев в борьбе с врагом.

Предлагается запретить присваивать географическим объектам названия, которые увековечивают, пропагандируют либо символизируют:

  • Государство-оккупанта или ее достопримечательности, памятные, исторические и культурные места, города, даты, события,
  • Ее деятелей, которые совершали военную агрессию против Украины и других суверенных государств,
  • Тоталитарную государственную политику и практику, связанную с преследованием оппозиции (оппозиционных деятелей), диссидентов и других лиц за критику тоталитарного советского и тоталитарного российского режима, в том числе и граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины или временно находившихся на территории государства-оккупанта и ставших жертвами преследования со стороны российских репрессивных органов.

"Проект закона и детальный анализ географических названий в наших населенных пунктах для аргументированного обоснования необходимости принятия акта готовились еще раньше, но его регистрации в качестве официального законопроекта помешала война. Вероломное нападение вооруженных сил российской федерации 24 февраля 2022 года на суверенную Украину заставил внести в содержание проекта закона определенные коррективы и убедительно подтвердил необходимость безотлагательного принятия изменений в топонимическое законодательное поле Украины, которые должны обеспечить деколонизацию и упорядочения использования урбанонимов", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что его принятие и реализация:

  • Создаст четкую правовую базу для окончательного завершения декоммунизации и осуществления решительной деколонизации и дерусификации нашей топонимии,
  • Стимулировать инициативу органов местного самоуправления относительно скорейшего высвобождения ее от имперско-российского и советско-коммунистического мусора, утверждения в нашем жизненном пространстве украинской самобытности.

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