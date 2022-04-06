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В Україні пропонують деколонізувати та дерусифікувати топоніміку

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7253 щодо деколонізації та дерусифікації топоніміки, на тлі війни рф проти України, пише УНН.

В Україні пропонують деколонізувати та дерусифікувати топоніміку

Деталі

Автори - колектив депутатів, у тому числі зі "Слуги народу", зокрема Федір Веніславський.

Як вказують ініціатори, проект закону спрямований на деколонізацію топоніміки та впорядкування використання у населених пунктах України географічних назв та символіки держави, яка вчинила збройну агресію проти України.

Метою, зокрема, називають:

  • недопущення повторення таких злочинів у майбутньому,
  • усунення загрози суверенітету, територіальної цілісності та національній безпеці України,
  • очищення та оздоровлення вітчизняного суспільного простору від нав’язаних комуно-чужинських ідеологем,
  • встановлення історичної справедливості та повного відновлення української історично-національної топоніміки,
  • осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом.

Пропонується заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують:

  • державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події,
  • її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн,
  • державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів.

"Проект закону та детальний аналіз географічних назв у наших населених пунктах для аргументованого обгрунтування необхідності ухвалення акта готувалися ще раніше, але його реєстрації в якості офіційного законопроекту завадила війна. Віроломний напад збройних сил російської федерації 24 лютого 2022 року на суверенну Україну змусив внести у зміст проекту закону певні корективи та переконливо підтвердив необхідність невідкладного ухвалення змін до топонімічного законодавчого поля України, які мають забезпечити деколонізацію та впорядкування використання урбанонімів", - зазначається у пояснювальній записці.

Автори законопроекту вважають, що його ухвалення та реалізація:

  • створить чітку правову базу для остаточного завершення декомунізації та здійснення рішучої деколонізації і дерусифікації нашої топонімії,
  • стимулюватиме ініціативу органів місцевого самоврядування щодо якнайшвидшого вивільнення її від імперсько-російського та радянсько-комуністичного сміття, утвердження в нашому життєвому просторі української самобутності.
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