В Україні пропонують деколонізувати та дерусифікувати топоніміку

Деталі

Автори - колектив депутатів, у тому числі зі "Слуги народу", зокрема Федір Веніславський.

Як вказують ініціатори, проект закону спрямований на деколонізацію топоніміки та впорядкування використання у населених пунктах України географічних назв та символіки держави, яка вчинила збройну агресію проти України.

Метою, зокрема, називають:



недопущення повторення таких злочинів у майбутньому,



усунення загрози суверенітету, територіальної цілісності та національній безпеці України,



очищення та оздоровлення вітчизняного суспільного простору від нав’язаних комуно-чужинських ідеологем,



встановлення історичної справедливості та повного відновлення української історично-національної топоніміки,



осучаснення її іменами новітніх Героїв у боротьбі з ворогом.



Пропонується заборонити присвоювати географічним об’єктам назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують:



державу-окупанта або її визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події,



її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн,



державну тоталітарну політику та практику, пов’язану з переслідуванням опозиції (опозиційних діячів), дисидентів та інших осіб за критику тоталітарного радянського та тоталітарного російського режиму, зокрема й громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України або тимчасово перебували на території держави-окупанта та стали жертвами переслідування з боку російських репресивних органів.



"Проект закону та детальний аналіз географічних назв у наших населених пунктах для аргументованого обгрунтування необхідності ухвалення акта готувалися ще раніше, але його реєстрації в якості офіційного законопроекту завадила війна. Віроломний напад збройних сил російської федерації 24 лютого 2022 року на суверенну Україну змусив внести у зміст проекту закону певні корективи та переконливо підтвердив необхідність невідкладного ухвалення змін до топонімічного законодавчого поля України, які мають забезпечити деколонізацію та впорядкування використання урбанонімів", - зазначається у пояснювальній записці.

Автори законопроекту вважають, що його ухвалення та реалізація: