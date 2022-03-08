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15 марта, 19:03 • 79561 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 119965 просмотра

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В Украине продолжат выплачивать помощь незащищенным слоям населения во время войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Правительство приняло решение о продлении выплат и пособий малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям с тяжелыми заболеваниями, выплаты внутренне перемещенным лицам будут продолжены без необходимости обращаться в органы соцзащиты. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Детали

Второе важное направление: льготы и субсидии. Кроме этого, правительство изменило порядок начисления льгот и субсидий. В случае, если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществлены непосредственно Министерством социальной политики через “Ощадбанк”, даже если у получателей открыты счета в других банках.

“При случае хочу поблагодарить всех волонтеров и социальных работников, которые во времена войны помогают тем, кому помощь сегодня нужна больше всего - людям пожилого возраста, инвалидам, тяжелобольным”, - подчеркнул Шмигаль.

Добавим

На поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарной помощи собрано около 11 миллиардов гривен.

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