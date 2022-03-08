В Україні продовжать виплачувати допомогу незахищеним верствам населення під час війни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Уряд ухвалив рішення щодо продовження виплат та допомоги малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.
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Другий важливий напрям: пільги та субсидії. Окрім цього, Уряд змінив порядок нарахування пільг та субсидій. У разі, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через “Ощадбанк”, навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках.
“Принагідно хочу подякувати всім волонтерам та соціальним працівникам, які в часи війни допомагають тим, кому допомога сьогодні потрібна найбільше – людям літнього віку, інвалідам, важкохворим”, - наголосив Шмигаль.
Додамо
На підтримку Збройних сил України та гуманітарну допомогу зібрано близько 11 мільярдів гривень.