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В Украине примерно 50% школ обустроено укрытиями – МОН

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Примерно 50% школ в Украине обустроено укрытиями. Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко, передает УНН.

В Украине примерно 50% школ обустроено укрытиями – МОН

Детали

"По нашей информации, примерно 50% школ обустроены укрытиями для получателей образовательного процесса. Эта цифра постоянно растет. Мы мониторим данную цифру каждую пятницу, чтобы иметь оперативную информацию", - сказал Витренко.

По его словам, учебный год, согласно постановлению правительства, начнется 1 сентября.

"Для временно оккупированных территорий и территорий повышенной опасности образовательный процесс будет проходить в онлайн режиме. Для территорий, скажем так, безопасных и где уже подготовлены укрытия для получателей образования и участников образовательного процесса будет введен офлайн-режим, то есть аудиторный режим, или смешанная форма обучения – это офлайн режим с использованием технологий дистанционного обучения”, – рассказал Витренко.

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Витренко уверен, что региональные военные администрации, которые должны согласовывать открытие школ и введение оффлайн режима обучения, обеспечат своевременное информирование родителей и учеников о форме обучения.

Он отметил, что Минобразования рекомендовало школам провести родительское собрание перед началом учебного года в укрытиях, чтобы родители самостоятельно могли оценить качество, надежность этого укрытия и принять окончательное решение о форме обучения своего ребенка.

Дополнение

В Министерстве внутренних дел Украины сообщали, что по состоянию на 19 августа более 11 тысяч учебных заведений по всей Украине, то есть 47%, обеспечено укрытием. Соответственно, эти школы с 1 сентября смогут начать обучение офлайн.

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