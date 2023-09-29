В Украине постепенно повышается уровень заболеваемости ковидом, а вакцинация от COVID-19 - замерла

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«Пока нет, активизации этого процесса нет, и мы видим, что пока довольно-таки ровные цифры по вакцинации (от COVID-19 – ред.). В среднем где-то на уровне 30-40 тыс. человек вакцинируется ежемесячно, и эта цифра пока не растет. Но мы чаще всего видим такое провисание в период летнего сезона. Первый подъем уровня вакцинации мы скорее всего будем наблюдать с середины октября, когда начнет так же расти и базовая заболеваемость COVID-19», - рассказал Кузин.

В то же время он отметил, что в течение последних 2-3 недель уже наблюдается постепенное повышение уровня заболеваемости COVID-19.

«По меньшей мере уже в течение последних 2-3 недель мы наблюдаем постепенное повышение уровня заболеваемости COVID-19. В среднем это 2-2,5 тыс. случаев в течение одной недели. И за последние, наверное, полторы недели цифра стала еще больше», - сказал Кузин.

По его словам, именно эпидемический подъем чаще всего начинается с начала октября и будет продолжаться почти до конца ноября.

«Затем оно выходит на пик, и второй подъем заболеваемости наблюдается в конце января. Такая сезонность будет наблюдаться и в пределах этого года так же», - добавил Кузин.

Дополнение

Ранее Кузин сообщал, что сейчас доступны несколько вакцин - это Pfizer, Janssen. Есть также детская Pfizer. Также есть вакцина CoronaVac.