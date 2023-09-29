В Україні поступово підвищується рівень захворюваності на ковід, а вакцинація від COVID-19 - завмерла

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«Поки що ні, активізації цього процесу немає, і ми бачимо, що поки що доволі-таки рівні цифри по вакцинації (від COVID-19 – ред.). У середньому десь на рівні 30-40 тис. людей вакцинується щомісяця, і ця цифра поки що не зростає. Але ми найчастіше бачимо таке провисання у період літнього сезону. Перший підйом рівня вакцинації ми скоріш за все будемо спостерігати з середини жовтня, коли почне так само зростати й базова захворюваність на COVID-19», - розповів Кузін.

Водночас він зазначив, що впродовж останніх 2-3 тижнів уже спостерігається поступове підвищення рівня захворюваності на COVID-19.

«Щонайменше вже впродовж останніх 2-3 тижнів ми спостерігаємо поступове підвищення рівня захворюваності на COVID-19. У середньому це 2-2,5 тис. випадків впродовж одного тижня. І за останні, напевно, півтора тижня цифра стала ще більша», - сказав Кузін.

За його словами, саме епідемічний підйом найчастіше починається з початку жовтня і буде тривати майже до кінця листопада.

«Потім воно виходить на пік, і другий підйом захворюваності спостерігається в кінці січня. Така сезонність буде спостерігатися і в межах цього року так само», - додав Кузін.

Доповнення

Раніше Кузін повідомляв, що зараз доступні декілька вакцин - це Pfizer, Janssen. Є також дитячий Pfizer. Також є вакцина CoronaVac.