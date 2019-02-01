В Украине проживают около 20 "воров в законе"

По словам Осуховского, на территории страны постоянно проживают около 20 так называемых "воров в законе", которые пытаются влиять на криминогенную обстановку в Украине.

"Не следует забывать, что спецслужбы России используют этот инструмент гибридной войны. Представители этой категории, выполняя задание своих кураторов, действуют в интересах страны-агрессора, дестабилизируя у нас криминогенную ситуацию", - отметил Роман Осуховский.

Напомним, в 2018 году полиция задержала на территории Украины 14 "воров в законе", тогда как в 2017 году были задержаны 11 человек этой категории. Большинство уголовников были задержаны в столице и выдворены за пределы Украины.