В Україні постійно проживають близько 20 "злодіїв у законі"

КИЇВ. 1 лютого. УНН. На території держави постійно проживають близько 20 так званих “злодіїв у законі”, які намагаються впливати на криміногенну обстановку в Україні. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Роман Осуховський, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.