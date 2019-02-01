В Україні постійно проживають близько 20 "злодіїв у законі"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На території держави постійно проживають близько 20 так званих “злодіїв у законі”, які намагаються впливати на криміногенну обстановку в Україні. Про це повідомив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Роман Осуховський, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
За словами Осуховського, на території держави постійно проживають близько 20 так званих “злодіїв у законі”, які намагаються впливати на криміногенну обстановку в Україні.
“Не слід забувати, що спецслужби Росії використовують цей інструмент гібридної війни. Представники цієї категорії, виконуючи завдання своїх кураторів, діють в інтересах країни-агресора, дестабілізуючи у нас криміногенну ситуацію”, — зазначив Роман Осуховський.
Нагадаємо, у 2018 році поліція затримала на території України 14 “злодіїв у законі”, тоді як у 2017 році були затримані 11 осіб цієї категорії. Більшість кримінальників були затримані у столиці і видворенні за межі України.