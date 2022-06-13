В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики

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Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Посевная кампания в Украине на 99% завершена. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“Имеем в результате фактически завершение. Уже можно говорить, что посевная на 99% завершена. Буквально несколько культур, которые где-нибудь могут досевать. Но в масштабе страны завершена”, — сказал Высоцкий.

Дополнение

В мае сообщалось, что в Волынской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях засеяно яровой пшеницы на 10-15% больше, от показателей прошлого года.

Добавим

Ранее Высоцкий сообщал, что урожай следующего года в Украине может сократиться на 40% из-за продолжающегося российского вторжения.

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