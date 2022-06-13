В Україні посівна кампанія завершилася на 99% - Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Посівна кампанія в Україні на 99% завершена. Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час брифінгу, передає УНН.
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“Маємо в результаті фактично завершення. Вже можна казати посівна на 99% завершена. Буквально декілька культур, які десь можуть досівати. Але в масштабі країни завершена”, — сказав Висоцький.
Доповнення
У травні повідомлялося, що на Волині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині засіяно ярої пшениці на 10-15% більше, від показників минулого року.
Додамо
Раніше Висоцький повідомляв, що урожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через російське вторгнення, що триває.