В Україні посівна кампанія завершилася на 99% - Мінагрополітики

Цитата

“Маємо в результаті фактично завершення. Вже можна казати посівна на 99% завершена. Буквально декілька культур, які десь можуть досівати. Але в масштабі країни завершена”, — сказав Висоцький.

Доповнення

У травні повідомлялося, що на Волині, Вінниччині, Кіровоградщині та Дніпропетровщині засіяно ярої пшениці на 10-15% більше, від показників минулого року.

Додамо

Раніше Висоцький повідомляв, що урожай наступного року в Україні може скоротитися на 40% через російське вторгнення, що триває.