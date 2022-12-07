В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей – эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей, в том числе угольная генерация. Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.
Детали
«Около 50% генерирующих мощностей повреждены определенным образом. Угольная генерация и другие мощности», – сказал Харченко.
Он добавил, что ракетная атака, которая состоялась 5 декабря, была среднего размера по последним меркам.
«Были значительные повреждения энергосистем в отдельных регионах. Они в большинстве своем не были настолько серьезными, чтобы их нельзя было быстро восстановить. Практически 90% тех потребителей, которые пострадали именно от аварийных отключений позавчера, они уже в сети», - рассказал Харченко.
По его словам, в сети сохраняется дефицит.
«У нас не хватает 17-20% общей мощности генерации, точнее даже больше ее вывода, чем самой генерации для того, чтобы закрыть потребителей. Поэтому продолжаются графики отключений. Самая сложная техническая ситуация продолжается в Киевском и Харьковском регионах. Довольно сложная ситуация в Одессе (...) Херсон вне конкуренции, там продолжается восстановление», - сказал Харченко.
Напомним
6 декабря в Укрэнерго сообщали, что для восстановления энергосистеме потребуется еще несколько суток.