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В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей – эксперт

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей, в том числе угольная генерация. Об этом во время брифинга сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН.

Детали

«Около 50% генерирующих мощностей повреждены определенным образом. Угольная генерация и другие мощности», – сказал Харченко.

Он добавил, что ракетная атака, которая состоялась 5 декабря, была среднего размера по последним меркам.

«Были значительные повреждения энергосистем в отдельных регионах. Они в большинстве своем не были настолько серьезными, чтобы их нельзя было быстро восстановить. Практически 90% тех потребителей, которые пострадали именно от аварийных отключений позавчера, они уже в сети», - рассказал Харченко.

По его словам, в сети сохраняется дефицит.

«У нас не хватает 17-20% общей мощности генерации, точнее даже больше ее вывода, чем самой генерации для того, чтобы закрыть потребителей. Поэтому продолжаются графики отключений. Самая сложная техническая ситуация продолжается в Киевском и Харьковском регионах. Довольно сложная ситуация в Одессе (...) Херсон вне конкуренции, там продолжается восстановление», - сказал Харченко.

Напомним

6 декабря в Укрэнерго сообщали, что для восстановления энергосистеме потребуется еще несколько суток.

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