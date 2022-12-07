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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей – експерт

В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей – експерт

Київ • УНН

 • 845272 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей, зокрема вугільна генерація. Про це під час брифінгу повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, передає УНН.

Деталі

«Близько 50% генеруючих потужностей пошкоджені певним чином. Вугільна генерація та інші потужності», - сказав Харченко.

Він додав, що ракетна атака, яка відбулася 5 грудня, була середнього розміру за останніми мірками.

«Були значні пошкодження енергосистем в окремих регіонах. Вони здебільшого не були настільки серйозними, щоб їх не можна було швидко відновити. Практично 90% тих споживачів, які постраждали саме від аварійних відключень позавчора, вони вже в мережі», - розповів Харченко.

За його словами, загалом у мережі зберігається дефіцит.

«У нас не вистачає 17-20% загальної потужності генерації, точніше навіть більше її виводу ніж самої генерації для того, щоб закрити споживачів. Тому продовжуються графіки відключень. Найскладніша технічно ситуація продовжується в Київському і Харківському регіонах. Доволі складна ситуація в Одесі (...) Херсон поза конкуренцією, там триває відновлення», - сказав Харченко.

Нагадаємо

6 грудня в Укренерго повідомляли, що на відновлення енергосистемі потрібно ще кілька діб.

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