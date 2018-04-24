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В Украине более тысячи ветеранов АТО совершили суицид - нардеп

Киев • УНН

 • 28237 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Украине на сегодня число ветеранов АТО, совершивших суицид, превышает тысячу. Об этом во время конференции в Киеве рассказал глава комитета ВРУ по делам ветеранов, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков, передаёт корреспондент УНН.

В Украине более тысячи ветеранов АТО совершили суицид - нардеп

“На сегодняшний момент с 2014 года парламентом было принято более 24 законов, связанных с ветеранами. Это — и участники АТО, и в целом все ветераны. Законы на сегодняшний день функционируют, но участник АТО не знает о своих правах. На самом деле разъяснительные работы о правах и обязанностях не проводятся. Это же касается и ситуации с суицидами. На данный момент ни на одном телеканале нет ни одной антисуицидной рекламы. В Украине уже более тысячи людей, которые воевали в АТО и которые закончили жизнь суицидом”, — сказал он.

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По словам Третьякова, средний возраст ветеранов АТО составляет приблизительно 35 лет.

“Они социально очень активны. У них обострены все чувства справедливости, и о них государство должно говорить и помогать им в дальнейшей жизни”, — подчеркнул он.

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