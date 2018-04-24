В Україні понад тисячу ветеранів АТО скоїли суїцид - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні на сьогодні число ветеранів АТО, які скоїли суїцид, перевищує тисячу. Про це під час конференції в Києві розповів голова комітету ВРУ у справах ветеранів, учасників АТО і людей з інвалідністю Олександр Третьяков, передає кореспондент УНН.
“На сьогоднішній момент з 2014 року парламентом було прийнято понад 24 закони, пов’язані з ветеранами. Це — і учасники АТО, і в цілому всі ветерани. Закони на сьогодні функціонують, але учасник АТО не знає про свої права. Насправді роз’яснювальні роботи про права та обов’язки не проводяться. Це ж стосується і ситуації з суїцидами. На даний момент на жодному телеканалі немає ніякої антісуїцидної реклами. В Україні вже понад тисячу людей, які воювали в АТО і які закінчили життя суїцидом”, — сказав він.
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За словами Третьякова, середній вік ветеранів АТО становить приблизно 35 років.
“Вони соціально дуже активні. У них загострені всі почуття справедливості, і про них держава повинна говорити і допомагати їм в подальшому житті”, — підкреслив він.