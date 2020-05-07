В Украине более 25 тысяч семей находится в сложных жизненных обстоятельствах

"По состоянию на 17.04.2020 количество семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, посещенных должностными лицами органов местного самоуправления, районных государственных администраций, специалистами социальной работы, составляет 25 144 семьи", - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что вновь выявленных семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, - 2158.

Ранее УНН писал, что из-за вспышки коронавируса в Украине часть детей была вынуждена покинуть интернаты. Органы опеки временно устроили их в различные соцучреждения: медицинские учреждения, дома ребенка системы Минздрава, учреждения соцзащиты, а также к родственникам или знакомым семьи. Некоторых детей вернули в семьи, именно эти случаи и мониторят службы соцзащиты.