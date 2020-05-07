В Україні понад 25 тисяч сімей перебуває у складних життєвих обставинах

“Станом на 17.04.2020 кількість сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відвіданих посадовими особами органів місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій, фахівцями соціальної роботи, становить 25 144 сім’ї”, — повідомили у міністерстві.

Також зазначається, що нововиявлених сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, — 2 158.

Раніше УНН писав, що через спалах коронавірусу в Україні частина дітей була вимушена покинути інтернати. Органи опіки тимчасово влаштували їх до різних соцустанов: медичних закладів, будинків дитини системи МОЗ, закладів соцзахисту, а також до родичів чи знайомих сім’ї. Деяких дітей повернули в сім’ї, саме ці випадки й моніторять служби соцзахисту.