В Украине более 200 частных школ

"На начало 2018-2019 года в Украине насчитывается более 15,4 тыс. учреждений общего среднего образования. Из них 228 - частной формы собственности, 15 136 - коммунальной формы собственности, 10 - государственной формы собственности", - говорится в ответе.

Напомним, в Украине с начала 2018-2019 учебного года в школу не последовало почти 210 детей из-за невыполнения родителями своих обязанностей.

Добавим, что в Украине на 1 января 2019 года насчитывается почти 14,9 тыс. детсадов. Из них более 200 - частной формы собственности.