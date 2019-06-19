В Україні понад 200 приватних шкіл
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. В Україні станом на початок 2018-2019 навчального року налічувалося понад 15,4 тис. шкіл. З них 228 – приватної форми власності. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України у відповіді на запит кореспондента УНН.
"На початок 2018-2019 року в Україні налічується понад 15,4 тис. закладів загальної середньої освіти. З них 228 – приватної форми власності, 15 136 – комунальної форми власності, 10 – державної форми власності", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, в Україні з початку 2018-2019 навчального року до школи не пішло майже 210 дітей через невиконання батьками своїх обов’язків.
Додамо, що в Україні станом на 1 січня 2019 року налічується майже 14,9 тис. дитсадків. З них понад 200 – приватної форми власності.