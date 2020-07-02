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В Украине стало меньше состоятельных граждан - КМИС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Количество украинцев, которых можно отнести к условно богатым слоям населения, с апреля уменьшилось почти на 8%. Об этом свидетельствуют данные нового опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.

"Если в конце апреля можно было отнести к условно богатым слоям (ответы 4-5, могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи, как телевизор или холодильник, или вообще что угодно могут позволить себе) 20,5% респондентов, то в начале июня - уже 12%", - отмечают в КМИС по результатам опроса.

Также отмечается, что с 30% до 36% выросла доля респондентов с условно средним уровнем благосостояния (могут несколько откладывать, но не могут позволить покупку таких вещей, как телевизор или холодильник) и с 34% до 37% - с низким уровнем благосостояния (хватает денег на еду, но покупать одежду уже трудно).

Уровень абсолютной бедности - тех, кому не хватает денег на еду - практически не изменился - 11,5% в конце апреля против 12% в начале июня.

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"Таким образом, за этот период отмечается снижение благосостояния населения, хотя при этом по крайней мере пока нет перехода к абсолютной бедности", - добавили в КМИС.

Опрос проводился с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для населения в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включаются АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4 тысячи интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к 25%, 1% - для показателей близких к 10%, 0,8% - для показателей близких к 5%, 0,4% - для показателей близких к 1%.

Как сообщал УНН, более 60% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Украинские Национальные Новости

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