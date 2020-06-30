Більшість українців не задоволена ситуацією в країні – дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Понад 60% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова, передає УНН.
Так, за результатами дослідження, 19% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 61% — що події розвиваються в неправильному напрямі.
Ще 17,5% опитаних дотримуються думки, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Частка тих, вважає, що країна здатна їх подолати у більш віддаленій перспективі, становить 43,5%, що не здатна їх подолати — 17%.
Дослідження було проведене з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю “обличчям до обличчя” за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Нагадаємо, понад 60% українців вважають, що для України наразі краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і не отримувати нові кредити.