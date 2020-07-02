В Україні поменшало заможних громадян – КМІС

"Якщо в кінці квітня можна було зарахувати до умовно заможних верств (відповіді 4-5, можуть дозволити собі купувати деякі коштовні речі, як телевізор чи холодильник, або взагалі, що завгодно можуть дозволити собі) 20,5% респондентів, то на початку червня – уже 12%", - зазначають в КМІС за результатами опитування.

Також зазначається, що з 30% до 36% зросла частка респондентів з умовно середнім рівнем добробуту (можуть дещо відкладати, але не можуть дозволити покупку таких речей, як телевізор чи холодильник) і з 34% до 37% – з низьким рівнем добробуту (вистачає грошей на їжу, але купувати одяг уже важко).

Рівень абсолютної бідності – тих, кому не вистачає грошей на їжу – практично не змінився – 11,5% наприкінці квітня проти 12% на початку червня.

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"Таким чином, за цей період фіксується зниження добробуту населення, хоча при цьому принаймні поки що немає переходу до абсолютної бідності", - додали в КМІС.

Опитування проводилось з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для населення віком 18 років і старше. До вибірки не включаються АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 4000 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% — для показників близьких до 25%, 1% — для показників близьких до 10%, 0,8% — для показників близьких до 5%, 0,4% — для показників близьких до 1%.

Як повідомляв УНН, понад 60% українців вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі.