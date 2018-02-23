В Украине покажут балет "Жизель" от хореографа Раду Поклитару

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63849 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78202 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80907 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107569 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100443 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104580 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111550 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117093 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122803 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134328 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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В Украине покажут балет "Жизель" от хореографа Раду Поклитару

В Украине покажут балет "Жизель" от хореографа Раду Поклитару

Киев  •  УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Так, 23 марта в 19:00 на сцене Октябрьского дворца представят историю настоящей светлой любви от хореографа Раду Поклитару, передает УНН.

Балет "Жизель" является долгожданным событием в культурной жизни столицы. Вниманию зрителей будет представлена ​​удивительная постановка современного маэстро и ведущего хореографа современности Раду Поклитару, известного нестандартными решениями, а также тонкой и глубокой режиссурой, что передает всю гамму эмоций и переживаний главных героев балета. Вас ждет не просто танцевальная постановка, а захватывающая история, которая оживет на сцене.

  • Музыка Адольфа Адана;
  • Либретто, хореография, постановка - Раду Поклитару;
  • Сценография - заслуженный деятель искусств Украины Андрей Злобин;
  • Художник по костюмам - Анна Ипатьева;
  • Художник принтов к костюмам - Николай Гончаров.

"В эту современную версию классического балета я вложил всю свою любовь к первоисточнику. Вдыхая новую хореографическую жизнь в музыку Адана, я чувствовал невероятно творческий подъем. Моя Жизель - не милая пейзанка, а обездоленное дитя большого современного города. Как и ее классический прототип, она мечтает о настоящей большой любви. Девичьи мечты рушатся, когда Жизель сталкивается с пропастью, делит наш мир на богатых и бедных. Однако, в отличие от своей предшественницы, в современной версии Жизель не получит блаженный отход к идеализированному миру усопших душ. Ее ждет настоящий тупик. Девушка с окраины города, Жизель будет пытаться остаться человеком, несмотря на испытания, которые выпадают на ее долю. Моя Жизель отчаянно борется за свое право любить и быть любимой. И хотя эта история закончится трагически, зритель будет верить в силу человеческого духа, который преподносит нас в часы самых тяжелых ударов судьбы", - рассказал Раду Поклитару.

Балет "Жизель" Раду Поклитару - это стильное сочетание ярких костюмов, оригинальных декораций, артистизма высококлассных танцовщиков и интересных режиссерских находок.

За период существования театра "Киев модерн-балет" было создано 14 одноактных и 5 полнометражных балетов. Театр получил 5 премий "Киевская пектораль" за лучшие спектакли года.

Коллектив успешно гастролировал во Франции, Испании, Нидерландах, Бельгии, Португалии, Румынии, Китае, Таиланде, Белоруссии, Молдове, Южной Кореи, Эстонии, Польши, Люксембурге, России и во многих городах Украины.

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