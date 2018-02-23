В Украине покажут балет "Жизель" от хореографа Раду Поклитару

Балет "Жизель" является долгожданным событием в культурной жизни столицы. Вниманию зрителей будет представлена ​​удивительная постановка современного маэстро и ведущего хореографа современности Раду Поклитару, известного нестандартными решениями, а также тонкой и глубокой режиссурой, что передает всю гамму эмоций и переживаний главных героев балета. Вас ждет не просто танцевальная постановка, а захватывающая история, которая оживет на сцене.



Музыка Адольфа Адана;



Либретто, хореография, постановка - Раду Поклитару;



Сценография - заслуженный деятель искусств Украины Андрей Злобин;



Художник по костюмам - Анна Ипатьева;



Художник принтов к костюмам - Николай Гончаров.



"В эту современную версию классического балета я вложил всю свою любовь к первоисточнику. Вдыхая новую хореографическую жизнь в музыку Адана, я чувствовал невероятно творческий подъем. Моя Жизель - не милая пейзанка, а обездоленное дитя большого современного города. Как и ее классический прототип, она мечтает о настоящей большой любви. Девичьи мечты рушатся, когда Жизель сталкивается с пропастью, делит наш мир на богатых и бедных. Однако, в отличие от своей предшественницы, в современной версии Жизель не получит блаженный отход к идеализированному миру усопших душ. Ее ждет настоящий тупик. Девушка с окраины города, Жизель будет пытаться остаться человеком, несмотря на испытания, которые выпадают на ее долю. Моя Жизель отчаянно борется за свое право любить и быть любимой. И хотя эта история закончится трагически, зритель будет верить в силу человеческого духа, который преподносит нас в часы самых тяжелых ударов судьбы", - рассказал Раду Поклитару.

Балет "Жизель" Раду Поклитару - это стильное сочетание ярких костюмов, оригинальных декораций, артистизма высококлассных танцовщиков и интересных режиссерских находок.

За период существования театра "Киев модерн-балет" было создано 14 одноактных и 5 полнометражных балетов. Театр получил 5 премий "Киевская пектораль" за лучшие спектакли года.

Коллектив успешно гастролировал во Франции, Испании, Нидерландах, Бельгии, Португалии, Румынии, Китае, Таиланде, Белоруссии, Молдове, Южной Кореи, Эстонии, Польши, Люксембурге, России и во многих городах Украины.