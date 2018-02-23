В Україні покажуть балет "Жізель" від хореографа Раду Поклітару

Балет “Жізель” є довгоочікуваною подією в культурному житті столиці. До уваги глядачів буде представлена дивовижна постановка сучасного маестро і провідного хореографа сучасності Раду Поклітару, відомого нестандартними рішеннями, а також тонкою і глибокою режисурою, що передає всю гаму емоцій і переживань головних героїв балету. На Вас чекає не просто танцювальна постановка, а захоплююча історія, яка оживе на сцені.



Музика Адольфа Адана;



Лібрето, хореографія, постановка — Раду Поклітару;



Сценографія — заслужений діяч мистецтв України Андрій Злобін;



Художник костюмів — Ганна Іпатьєва;



Художник принтів до костюмів — Микола Гончаров.



“У цю сучасну версію класичного балету я вклав усю свою любов до першоджерела. Вдихаючи нове хореографічне життя в музику Адана, я відчував неймовірне творче піднесення. Моя Жізель — не мила пейзанка, а знедолене дитя великого сучасного міста. Як і її класичний прототип, вона мріє про справжню велику любов. Дівочі мрії руйнуються, коли Жізель зіштовхується з прірвою, що ділить наш світ на багатих і бідних. Однак, на відміну від своєї попередниці, в сучасній версії Жізель не отримає блаженний відхід до ідеалізованого світу покійних душ. На неї чекає справжня безвихідь. Дівчина з околиці міста, Жізель намагатиметься залишитися людиною, незважаючи на випробування, які випадають на її долю. Моя Жізель відчайдушно бореться за своє право любити й бути коханою. І хоча ця історія закінчується трагічно, глядач віритиме в силу людського Духу, який підносить нас в години найважчих ударів долі”, — розповів Раду Поклітару.

Балет “Жізель” Раду Поклітару — це стильне поєднання яскравих костюмів, оригінальних декорацій, артистизму висококласних танцівників і цікавих режисерських знахідок.

За період існування театру “КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ” було створено 14 одноактних та 5 повнометражних балетів. Театр отримав 5 премій “Київська пектораль” за кращі вистави року.

Колектив успішно гастролював у Франції, Іспанії, Нідерландах, Бельгії, Португалії, Румунії, Китаї, Таїланді, Білорусії, Молдові, Південній Кореї, Естонії, Польщі, Люксембурзі, Росії та в багатьох містах України.