В Україні покажуть балет "Жізель" від хореографа Раду Поклітару

ukru
Ексклюзив
07:23 • 35579 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 67014 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 64921 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 253403 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 244630 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 385668 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 258266 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 369710 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228868 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 247756 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
48 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 93555 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 92703 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 56779 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 70259 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 61902 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 67018 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 61979 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 182078 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 253405 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 385669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 113075 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 103863 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 135486 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 152418 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 157305 перегляди
Актуальне
В Україні покажуть балет "Жізель" від хореографа Раду Поклітару

В Україні покажуть балет "Жізель" від хореографа Раду Поклітару

Київ • УНН

 • 9822 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Так, 23 березня о 19:00 на сцені Жовтневого палацу історія справжнього світлого кохання від хореографа Раду Поклітару, передає УНН.

Балет “Жізель” є довгоочікуваною подією в культурному житті столиці. До уваги глядачів буде представлена дивовижна постановка сучасного маестро і провідного хореографа сучасності Раду Поклітару, відомого нестандартними рішеннями, а також тонкою і глибокою режисурою, що передає всю гаму емоцій і переживань головних героїв балету. На Вас чекає не просто танцювальна постановка, а захоплююча історія, яка оживе на сцені.

  • Музика Адольфа Адана;
  • Лібрето, хореографія, постановка — Раду Поклітару;
  • Сценографія — заслужений діяч мистецтв України Андрій Злобін;
  • Художник костюмів — Ганна Іпатьєва;
  • Художник принтів до костюмів — Микола Гончаров.

“У цю сучасну версію класичного балету я вклав усю свою любов до першоджерела. Вдихаючи нове хореографічне життя в музику Адана, я відчував неймовірне творче піднесення. Моя Жізель — не мила пейзанка, а знедолене дитя великого сучасного міста. Як і її класичний прототип, вона мріє про справжню велику любов. Дівочі мрії руйнуються, коли Жізель зіштовхується з прірвою, що ділить наш світ на багатих і бідних. Однак, на відміну від своєї попередниці, в сучасній версії Жізель не отримає блаженний відхід до ідеалізованого світу покійних душ. На неї чекає справжня безвихідь. Дівчина з околиці міста, Жізель намагатиметься залишитися людиною, незважаючи на випробування, які випадають на її долю. Моя Жізель відчайдушно бореться за своє право любити й бути коханою. І хоча ця історія закінчується трагічно, глядач віритиме в силу людського Духу, який підносить нас в години найважчих ударів долі”, — розповів Раду Поклітару.

Балет “Жізель” Раду Поклітару — це стильне поєднання яскравих костюмів, оригінальних декорацій, артистизму висококласних танцівників і цікавих режисерських знахідок.

За період існування театру “КИЇВ МОДЕРН-БАЛЕТ” було створено 14 одноактних та 5 повнометражних балетів. Театр отримав 5 премій “Київська пектораль” за кращі вистави року.

Колектив успішно гастролював у Франції, Іспанії, Нідерландах, Бельгії, Португалії, Румунії, Китаї, Таїланді, Білорусії, Молдові, Південній Кореї, Естонії, Польщі, Люксембурзі, Росії та в багатьох містах України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,456.90
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,074.79
Ethereum
$2,027.48