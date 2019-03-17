В Украине подорожают яблоки

"В общем фрукты не будут расти в цене. Однако, яблоки немного поднимутся в цене. В то же время Украина пока начинает экспортировать хорошие яблоки, которые остались от прошлогоднего урожая", - сказал Дорошенко.

По его словам, цены на цитрусовые и другие экзотические фрукты будут стабильными, роста не будет.

"Это обусловлено, стабильным курсом гривны. Поэтому, пока она будет стабильная никакого повышение не будет наблюдаться. Тем более сейчас сезон этих фруктов, поэтому их будет достаточно", - отметил Дорошенко.

Напомним, урожай фруктов, в частности яблок и груш, в этом году будет меньше, чем в прошлом году, из-за достаточно высокой плодовитости садов в 2018-м году.



