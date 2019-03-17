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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине подорожают яблоки

Киев • УНН

 • 28959 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сейчас цены на фрукты стабильны, однако стоимость яблок немного возрастет. Об этом в комментарии УНН сообщил Алексей Дорошенко Председатель ассоциации поставщиков торговых сетей.

В Украине подорожают яблоки

"В общем фрукты не будут расти в цене. Однако, яблоки немного поднимутся в цене. В то же время Украина пока начинает экспортировать хорошие яблоки, которые остались от прошлогоднего урожая", - сказал Дорошенко.

По его словам, цены на цитрусовые и другие экзотические фрукты будут стабильными, роста не будет.

"Это обусловлено, стабильным курсом гривны. Поэтому, пока она будет стабильная никакого повышение не будет наблюдаться. Тем более сейчас сезон этих фруктов, поэтому их будет достаточно", - отметил Дорошенко.

Напомним, урожай фруктов, в частности яблок и груш, в этом году будет меньше, чем в прошлом году, из-за достаточно высокой плодовитости садов в 2018-м году.

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