В Україні подорожчають яблука
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Наразі ціни на фрукти стабільні, проте вартість яблук трохи зросте. Про це у коментарі УНН повідомив Олексій Дорошенко Голова асоціації постачальників торговельних мереж.
“Загалом фрукти не будуть зростати у вартості. Проте, яблука трохи піднімуться в ціні. Водночас Україна наразі починає експортувати хороші яблука, які залишилися від минулорічного врожаю”, — сказав Дорошенко.
За його словами, ціни на цитрусові та інші екзотичні фрукти будуть стабільними, зростання не буде.
“Це зумовлено, стабільним курсом гривні. Тому, поки вона буде стабільна ніякого підвищення не спостерігатиметься. Тим паче зараз сезон цих фруктів, тому їх буде вдосталь”, — зазначив Дорошенко.
Нагадаємо, врожай фруктів, зокрема яблук і груш, у цьому році буде меншим, ніж у минулому році, через досить високу плодовитість садів у 2018-му.