В Украине подорожал хлеб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. За апрель хлебная корзина в Украине подорожала более чем на 1%. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.
"Хлебная корзина прибавила за месяц более чем 1%. За апрель пшеничный хлеб из муки первого сорта вырос в цене на 1,4%, ржаной хлеб стал дороже на 1,3%, белый из муки высшего сорта - на 1,2%, а батон подорожал на 1%", - отметил эксперт.
С его слов, тенденция, что самые дешевые сорта хлеба растут большими темпами, чем среднего сегмента, сохраняется.
Напомним, за год стоимость борща с мясом выросла на 38,8 грн.