В Украине подорожал хлеб

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 55766 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 83456 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 99480 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101972 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125318 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112236 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138185 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144724 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130182 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130232 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине подорожал хлеб

В Украине подорожал хлеб

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. За апрель хлебная корзина в Украине подорожала более чем на 1%. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

"Хлебная корзина прибавила за месяц более чем 1%. За апрель пшеничный хлеб из муки первого сорта вырос в цене на 1,4%, ржаной хлеб стал дороже на 1,3%, белый из муки высшего сорта - на 1,2%, а батон подорожал на 1%", - отметил эксперт.

С его слов, тенденция, что самые дешевые сорта хлеба растут большими темпами, чем среднего сегмента, сохраняется.

Напомним, за год стоимость борща с мясом выросла на 38,8 грн.

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