В Україні подорожчав хліб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. За квітень хлібний кошик в Україні подорожчав на понад 1%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
"Хлібний кошик додав за місяць понад 1%. За квітень пшеничний хліб із борошна першого ґатунку зріс в ціні на 1,4%, житній хліб став дорожче на 1,3%, білий із борошна вищого ґатунку – на 1,2%, а батон подорожчав на 1%", - відзначив експерт.
З його слів, тенденція, що найдешевші сорти хліба зростають більшими темпами, ніж середнього сегменту, зберігається.
Нагадаємо, за рік вартість борщу з м’ясом зросла на 38,8 грн.