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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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В Украине подорожал бутерброд с салом и чесноком

Киев • УНН

 • 65633 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Бутерброд с салом и чесноком за год прибавил в цене 17%. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает УНН.

В Украине подорожал бутерброд с салом и чесноком

"Если мы будем покупать все для приготовления в продуктовых гипермаркетах, то пять бутербродов с салом и чесноком подорожали с 24,4 грн до 28,5 грн, или на 17%. Одна порция этого вкусного и полезного блюда выросла в цене с 4,88 грн до 5,7 грн", - написал он.

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Относительно домашнего сала - за год продукт прибавил в цене 15%, пишет Дорошенко.

"В мае 2018 года двести грамм сала мы покупали в среднем в крупных торговых сетях за 20 грн, а в начале мая 2019 года уже за 23 грн. Подорожание за год составило 15%", - отметил эксперт.

Чеснок (20 г) за год подорожал на 45%. В мае 2018 года 20 грамм чеснока стоили 1,1 грн, в мае 2019 года - 1,6 грн, информирует Дорошенко.

Черный хлеб "Украинский" (200 грамм) за год прибавил в цене 18%.

"В 2018 году двести грамм стоили 3,3 грн, а в 2019 году - 3,9 грн", - рассказал эксперт.

Напомним, подорожание сала и свинины в Украине эксперты, в частности, связывают с вирусом АЧС.

По словам депутата Сергея Тригубенко, болезнь обусловила уничтожение более 32 тыс. голов свиней в прошлом году, и это только по официальным данным.

"На этом фоне рекордно вырос импорт свинины в Украину из-за границы. За прошлый год мы увеличили показатели импорта в 5 раз! И думаю, что это еще не предел. Относительно экспорта, то из-за АЧС в этом контексте мы фактически изолированы. За прошлый год Украина отправила в другие страны всего 1600 т свинины", - отметил он.

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