В Україні подорожчав бутерброд із салом та часником

"Якщо ми будемо купувати все для приготування в продуктових гіпермаркетах, то п’ять бутербродів із салом і часником подорожчали з 24,4 грн до 28,5 грн, або на 17%. Одна порція цієї смачної і корисної страви зросла в ціні з 4,88 грн до 5,7грн", - написав він.

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Щодо домашнього сала - за рік продукт додав в ціні 15%, пише Дорошенко.

"У травні 2018 року двісті грам сала ми купували в середньому у великих торговельних мережах за 20 грн, а на початку травня 2019 року вже за 23 грн. Подорожчання за рік становило 15%", - зазначив експерт.

Часник (20 грам) за рік подорожчав на 45%. У травні 2018 року 20 грам часнику коштували 1,1 грн, у травні 2019 року – 1,6 грн, інформує Дорошенко.

Чорний хліб "Український" (200 грам) за рік додав в ціні 18%.

"У 2018 році двісті грам коштували 3,3 грн, а в 2019 році – 3,9грн", - розповів експерт.

Нагадаємо, подорожчання сала та свинини в Україні експерти, зокрема, пов'язують із вірусом АЧС.

За словами депутата Сергія Тригубенка, хвороба зумовила знищення більш як 32 тис. голів свиней минулого року, і це лише за офіційними даними.

"На цьому фоні рекордно зріс імпорти свинини в Україну з-за кордону. За минулий рік ми наростили показники імпорту у 5 разів! І думаю, що це ще не межа. Щодо експорту, то через АЧС у цьому контексті ми фактично ізольовані. За минулий рік Україна відправила в інші країни всього 1600 т свинини", — зазначив він.