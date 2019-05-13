В Украине подорожали хлеб, сыр и макароны
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. За месяц в Украине выросла стоимость ряда социальных продуктов питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в апреле, по сравнению с мартом, больше всего подорожали овощи – на 12,6%. Также, выросли цены на макаронные изделия – на 0,6%, на рыбу и продукты из рыбы – на 0,7%, масло – на 0,7%.
Незначительно, но прибавил в цене сыр и творог – на 0,3%.
При этом, некоторые социальные продукты питания подешевели. К примеру, молоко – на 0,2%, масло подсолнечное – на 0,2%, фрукты – на 1%, сахар – на 0,5%, яйца – на 11,1%.
Потребительская инфляция в Украине за месяц достигла показателя в 1%.
В общем, за 5 лет социальные продукты подорожали в три раза.
Напомним, в июне 2017 года Кабмин отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты.
По словам депутата Сергея Тригубенко, это решение было преждевременным, и именно оно, не в последнюю очередь, спровоцировало рост цен.
"В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев экономит на питании.
Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременности такого решения", - написал он в Facebook.