В Україні подорожчали хліб, сир та макарони

Так, у квітні, в порівнянні із березнем, найбільше подорожчали овочі — на 12,6%. Також, зросли ціни на макаронні вироби — на 0,6%, на рибу та продукти з риби — на 0,7%, масло — на 0,7%.

Незначно, але додав у ціні сир і кисломолочний сир — на 0,3%.

При цьому, деякі соціальні продукти харчування подешевшали. До прикладу, молоко — на 0,2%, олія соняшникова — на 0,2%, фрукти — на 1%, цукор — на 0,5%, яйця — на 11,1%.

Споживча інфляція в Україні за місяць сягнула показника у 1%.

Загалом, за 5 років соціальні продукти подорожчали в три рази.

Нагадаємо, в червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти.

За словами депутата Сергія Тригубенка, це рішення було передчасним, і саме воно, не в останню чергу, спровокувало зростання цін.

"У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців економить на харчуванні.

Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення", - написав він у Facebook.