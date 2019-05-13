В Україні подорожчали хліб, сир та макарони
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. За місяць в Україні зросла вартість низки соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, у квітні, в порівнянні із березнем, найбільше подорожчали овочі — на 12,6%. Також, зросли ціни на макаронні вироби — на 0,6%, на рибу та продукти з риби — на 0,7%, масло — на 0,7%.
Незначно, але додав у ціні сир і кисломолочний сир — на 0,3%.
При цьому, деякі соціальні продукти харчування подешевшали. До прикладу, молоко — на 0,2%, олія соняшникова — на 0,2%, фрукти — на 1%, цукор — на 0,5%, яйця — на 11,1%.
Споживча інфляція в Україні за місяць сягнула показника у 1%.
Загалом, за 5 років соціальні продукти подорожчали в три рази.
Нагадаємо, в червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти.
За словами депутата Сергія Тригубенка, це рішення було передчасним, і саме воно, не в останню чергу, спровокувало зростання цін.
"У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців економить на харчуванні.
Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення", - написав він у Facebook.