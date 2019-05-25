В Украине подешевели гречка и сало
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В апреле, по сравнению с мартом, в Украине подешевели некоторые социальные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В частности, подешевела гречка - на 70 коп., до 16,7 грн за кг. Также уменьшилась стоимость сала - на 86 коп., до 75,7 грн за кг. Кроме того, подешевело масло подсолнечное - на 3 коп., до 34,9 грн за кг.
При этом подорожали крупы ячневые - на 2 коп., до 12,65 грн за кг, крупа манные - на 36 коп., до 14,36 грн за кг, макаронные изделия - на 19 коп., до 18,1 грн за кг.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.
Напомним, потребительская инфляция в Украине за месяц достигла показателя в 1%.
Также напомним, подорожание борщового набора обогнало инфляцию.