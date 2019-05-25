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В Украине подешевели гречка и сало

В Украине подешевели гречка и сало

Киев  •  УНН

 • 18767 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. В апреле, по сравнению с мартом, в Украине подешевели некоторые социальные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

В частности, подешевела гречка - на 70 коп., до 16,7 грн за кг. Также уменьшилась стоимость сала - на 86 коп., до 75,7 грн за кг. Кроме того, подешевело масло подсолнечное - на 3 коп., до 34,9 грн за кг.

При этом подорожали крупы ячневые - на 2 коп., до 12,65 грн за кг, крупа манные - на 36 коп., до 14,36 грн за кг, макаронные изделия - на 19 коп., до 18,1 грн за кг.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.

Напомним, потребительская инфляция в Украине за месяц достигла показателя в 1%.

Также напомним, подорожание борщового набора обогнало инфляцию.

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