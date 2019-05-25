В Україні подешевшали гречка і сало
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У квітні, у порівнянні із березнем, в Україні подешевшали деякі соціальні продукти харчування. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Зокрема, подешевшала гречка - на 70 коп., до 16,7 грн за кг. Також зменшилася вартість сала - на 86 коп., до 75,7 грн за кг. Окрім того, подешевшала олія соняшникова - на 3 коп., до 34,9 грн за кг.
При цьому подорожчали крупи ячні – на 2 коп., до 12,65 грн за кг, крупи манні – на 36 коп., до 14,36 грн за кг, макаронні вироби – на 19 коп., до 18,1 грн за кг.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення ООС.
Нагадаємо, споживча інфляція в Україні за місяць сягнула показника у 1%.
Також нагадаємо, подорожчання борщового набору обігнало інфляцію.