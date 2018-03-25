В Украине начинается ледоход

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Постепенное ослабление ледостава ожидается на реках и водохранилищах Украины, а на реках Правобережья - разрушение и очистки от льда. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"По данным Укргидрометцентра, на реках и водохранилищах страны ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережья - разрушение и очистки от льда", - передают спасатели.

По ситуации на украинском участке Дуная возле города Вилково, что в Одесской области, то там 25-26 марта ожидается колебание уровня воды в пределах 160-170 см над нулем поста - превышение отметки затопления пониженных незаселенных участков города. Отмечено, что на 8 часов 24 марта уровень воды составил 160 см над нулем поста.

"С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовые явления отсутствуют) ожидается начало разрушения льда", - предупредили в ГСЧС.

Напомним, в связи с таянием снега вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов, из-за чего город Вилково Одесской области страдает от наводнения.

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