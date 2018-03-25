В Україні починається льодохід

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Поступове послаблення льодоставу очікується на річках та водосховищах України, а на річках Правобережжя - руйнування та очищення від льоду. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"За даними УкрГідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду", – передають рятувальники.

Щодо ситуації на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове, що на Одещині, то там 25-26 березня очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста - перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста. Зазначено, що на 8 годину 24 березня рівень води становив 160 см над нулем поста.

"З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги", - попередили у ДСНС.

Нагадаємо, у зв'язку з таненням снігу вода в річці Дунай перевищила критичну позначку і вийшла з берегів, через що місто Вилкове Одеської області потерпає від повені.

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