В Україні починається льодохід
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Поступове послаблення льодоставу очікується на річках та водосховищах України, а на річках Правобережжя - руйнування та очищення від льоду. Про це повідомив прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, на річках та водосховищах країни очікується поступове послаблення льодоставу, на річках Правобережжя – руйнування та очищення від льоду", – передають рятувальники.
Щодо ситуації на українській ділянці Дунаю біля міста Вилкове, що на Одещині, то там 25-26 березня очікується коливання рівня води в межах 160-170 см над нулем поста - перевищення відмітки затоплення понижених незаселених ділянок міста. Зазначено, що на 8 годину 24 березня рівень води становив 160 см над нулем поста.
"З 27 березня на дніпровських водосховищах (крім Каховського водосховища, де льодові явища відсутні) очікується початок руйнування криги", - попередили у ДСНС.
Нагадаємо, у зв'язку з таненням снігу вода в річці Дунай перевищила критичну позначку і вийшла з берегів, через що місто Вилкове Одеської області потерпає від повені.