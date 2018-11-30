В Украине начали продавать новогодние елки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Государственные лесохозяйственные предприятия в Украине начали реализацию новогодних елок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
"Государственные лесхозы приступили к реализации новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов", - сообщили в ведомстве.
Легальные новогодние елки будут маркироваться специальными средствами:
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- самоклеящимися этикетками;
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- пластмассовыми бирками-стяжками.
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Для удобства покупателей разработано приложение для проверки легальности происхождения елок - Ялинка.info.
Напомним, стало известно, сколько будет стоить елка в этом году.
Как сообщал УНН, главное новогоднее дерево Украины торжественно зажгут на Софийской площади 19 декабря в 19:00.
Главная елка Украины будет иметь высоту 25 метров.