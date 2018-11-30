В Україні почали продавати новорічні ялинки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Державні лісогосподарські підприємства в Україні розпочали реалізацію новорічних ялинок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства екології та природних ресурсів України.
"Державні лісгоспи розпочали реалізацію новорічних ялинок, які заготовляються на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів", - повідомили у відомстві.
Легальні новорічні ялинки будуть маркуватися спеціальними засобами:
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- самоклейними етикетками;
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- пластмасовими бирками-стяжками.
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Для зручності покупців розроблено додаток для перевірки легальності походження ялинок – Ялинка.info.
Нагадаємо, стало відомо, скільки коштуватиме ялинка цього року.
Як повідомляв УНН, головне новорічне дерево України урочисто засвітять на Софійській площі 19 грудня о 19:00.
Головна ялинка України буде заввишки 25 метрів.