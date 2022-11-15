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В Украине начала работать представительница ЮНЕСКО

В Украине начала работать представительница ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 335762 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Украине начала работать представительница ЮНЕСКО – профессор по сохранению архитектуры Кьяра Бардески. Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

Детали

"Представительница ЮНЕСКО Кьяра Бардески начала свою работу в Украине. Недавно состоялась наша первая встреча. Профессор по сохранению архитектуры, она работала в разных странах: Намибия, Камерун, Египет, Ливан. Теперь будем вместе работать в Украине над сохранением и восстановлением культурного наследия во всех сферах деятельности ЮНЕСКО", – написала Джапарова.

По ее словам, направление представительницы ЮНЕСКО в Украину стало "беспрецедентным решением".

Кьяра Бардески будет работать при Офисе координатора системы ООН в Украине. Эмине Джапарова уже передала ей проект стратегии деятельности национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

"Это принципиально новый документ, разработанный секретариатом нацкомиссии. Пригласила более активно приобщиться к его доработке, чтобы скоординировать наши планы и конвертировать их в конкретные действия. Один из наших приоритетов – привлечение как можно большего количества ресурсов для восстановления культурного наследия, школ, поддержка медиа", – сообщила Джапарова.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить россию из ЮНЕСКО.

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