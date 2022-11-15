В Україні почала працювати представниця ЮНЕСКО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Україні почала працювати представниця ЮНЕСКО – професор зі збереження архітектури К’яра Бардескі. Про це у Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.
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"Представниця ЮНЕСКО К’яра Бардескі розпочала свою роботу в Україні. Нещодавно відбулася наша перша зустріч. Професорка зі збереження архітектури, вона працювала в різних країнах: Намібія, Камерун, Єгипет, Ліван. Тепер будемо разом працювати в Україні над збереженням та відновленням культурної спадщини в усіх сферах діяльності ЮНЕСКО", – написала Джапарова.
За її словами, спрямування представниці ЮНЕСКО до України стало "безпрецедентним рішенням".
К’яра Бардескі працюватиме при Офісі координаторки системи ООН в Україні. Еміне Джапарова вже передала їй проєкт стратегії діяльності національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
"Це принципово новий документ, розроблений секретаріатом нацкомісії. Запросила більш активно долучитися до його доопрацювання, щоб скоординувати наші плани та конвертувати їх у конкретні дії. Один з наших пріоритетів – залучення якомога більшої кількості ресурсів для відбудови культурної спадщини, шкіл, підтримка медіа", – повідомила Джапарова.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський закликав виключити росію з ЮНЕСКО.