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В Украине начал действовать запрет на вылов рыбы

В Украине начал действовать запрет на вылов рыбы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Украине с 1 апреля начал действовать запрет на лов рыбы в связи с нерестом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госрыбагентства Украины.

Запрет будет действовать до июня-июля в зависимости от региона и температурных условий.

В ведомстве уточнили, что во время нереста разрешается рыбачить одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах. Суточная норма вылова в этот период до 3 килограммов на человека.

В Госрыбагентстве также напомнили о запрете передвижения лодок, организации соревнований по рыболовству, проведения подводной охоты и предупредили, что нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Как сообщал УНН, второй месяц весны принесет украинцам изменения в системе перерасчета пенсий, контролю качества пищевых продуктов, а также даст возможность выбрать своего семейного врача.

Украинские Национальные Новости

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