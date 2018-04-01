В Украине начал действовать запрет на вылов рыбы

Запрет будет действовать до июня-июля в зависимости от региона и температурных условий.

В ведомстве уточнили, что во время нереста разрешается рыбачить одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах. Суточная норма вылова в этот период до 3 килограммов на человека.

В Госрыбагентстве также напомнили о запрете передвижения лодок, организации соревнований по рыболовству, проведения подводной охоты и предупредили, что нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

Как сообщал УНН, второй месяц весны принесет украинцам изменения в системе перерасчета пенсий, контролю качества пищевых продуктов, а также даст возможность выбрать своего семейного врача.