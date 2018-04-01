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В Україні почала діяти заборона на вилов риби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні з 1 квітня почала діяти заборона на вилов риби у зв’язку з нерестом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держрибагентства України.

Заборона діятиме до червня-липня залежно від регіону та температурних умов.

У відомстві уточнили, що під час нересту дозволяється рибалити однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і спінінгом з берега у дозволених місцях. Добова норма вилову у цей період до 3 кілограмів на людину.

У Держрибагентстві також нагадали про заборону пересування човнів, організації змагань з рибальства, проведення підводного полювання та попередили, що порушникам загрожує адміністративна і кримінальна відповідальність.

Як повідомляв УНН, другий місяць весни принесе українцям зміни у системі перерахунку пенсій, контролю якості харчових продуктів, а також дасть можливість обрати свого сімейного лікаря.

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