В Украине во время боев с оккупантами погиб гражданин США – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Украине во время боев с российскими оккупантами погиб гражданин США Стивен Забельски. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.
Детали
В некрологе, опубликованном в газете Recorder, указано, что 52-летний Стивен Забельски погиб 15 мая во время боевых действий.
"Государственный департамент находится на связи с семьей и предоставил "всю возможную консульскую помощь", сказал официальный представитель США на условиях анонимности, поскольку этот вопрос считается деликатным. Чиновник отказался предоставить более подробную информацию о деле "из уважения к семье в это трудное время", - говорится в сообщении.
У американца осталась жена и пятеро приемных детей.
Журнал Rolling Stone сообщил, что он был ветераном армии США и погиб на мине.
Дополнение
Ранее на войне россии против Украины погиб американец Вилли Джозеф Кансел.
16 июня Госдеп США заявил об исчезновении третьего американца в Украине.