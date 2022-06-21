В Україні під час боїв з окупантами загинув громадянин США – ЗМІ

Деталі

У некролозі, опублікованому в газеті Recorder, зазначено, що 52-річний Стівен Забельські загинув 15 травня під час бойових дій.

"Державний департамент перебуває на зв'язку із сім'єю і надав "усю можливу консульську допомогу", сказав офіційний представник США на умовах анонімності, оскільки це питання вважається делікатним. Посадовець відмовився надати більш докладну інформацію "з поваги до сім'ї у цей скрутний час", - ідеться у повідомленні.

В американця залишилася дружина та п'ятеро прийомних дітей.

Журнал Rolling Stone повідомив, що він був ветераном армії США та загинув на міні.

Доповнення

Раніше на війні росії проти України загинув американець Віллі Джозеф Кансел.

16 червня Держдеп США заявив про зникнення третього американця в Україні.