В Украине находится около 63 тысяч автомобилей на еврономерах

"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 63 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить из них от 5 до 10 миллиардов гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще. При этом, в законе есть четкая норма, которая соотносится с Бюджетным кодексом и с Законом о Государственном бюджете, по которому все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд. Поэтому я хочу призвать всех автовладельцев помочь в его наполнении и позаботиться, таким образом, о своевременной выплате пенсий", - сказал Верланов.

Так же он добавил, что установленные законом условия растаможки автомобилей являются эксклюзивными.



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"После 90-х рынок бывших в употреблении автомобилей у нас был несколько деформирован и не развивался так, как развивается в других странах. Были установлены ограничения по возрасту автомобилей, очень высокие защитные пошлины. Это и спровоцировало ситуацию с автомобилями на еврономерах. Как автовладелец вполне понимаю людей, ведь в них фактически был выбор между подержанным ВАЗом и Lanos", - высказал свое мнение Верланов.

По его мнению, решение, которое принято - правильное. Оно позволит людям растаможить эти автомобили и стать законными владельцами с чистой совестью. К тому же, ставки пошлины и акциза снижены беспрецедентно. Конечно, есть определенный предел, когда растаможка подержанного авто является экономически нецелесообразным. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растамаживать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины.

Напомним, в Украине ускорился растаможка автомобилей в номерах с иностранной регистрацией.



