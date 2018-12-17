В Украине находится около 63 тысяч автомобилей на еврономерах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. По данным Министерства финансов Украины, в Украине находится около 63 тысяч автомобилей на еврономерах. Об этом сообщил заместитель Министра финансов Сергей Верланов, передает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
"По нашим данным, на момент принятия закона в Украине находилось около 63 тысяч автомобилей на еврономерах. Государственный бюджет может получить из них от 5 до 10 миллиардов гривен, но многое зависит от того, когда именно их легализуют и легализуют ли вообще. При этом, в законе есть четкая норма, которая соотносится с Бюджетным кодексом и с Законом о Государственном бюджете, по которому все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд. Поэтому я хочу призвать всех автовладельцев помочь в его наполнении и позаботиться, таким образом, о своевременной выплате пенсий", - сказал Верланов.
Так же он добавил, что установленные законом условия растаможки автомобилей являются эксклюзивными.
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"После 90-х рынок бывших в употреблении автомобилей у нас был несколько деформирован и не развивался так, как развивается в других странах. Были установлены ограничения по возрасту автомобилей, очень высокие защитные пошлины. Это и спровоцировало ситуацию с автомобилями на еврономерах. Как автовладелец вполне понимаю людей, ведь в них фактически был выбор между подержанным ВАЗом и Lanos", - высказал свое мнение Верланов.
По его мнению, решение, которое принято - правильное. Оно позволит людям растаможить эти автомобили и стать законными владельцами с чистой совестью. К тому же, ставки пошлины и акциза снижены беспрецедентно. Конечно, есть определенный предел, когда растаможка подержанного авто является экономически нецелесообразным. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растамаживать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины.
Напомним, в Украине ускорился растаможка автомобилей в номерах с иностранной регистрацией.