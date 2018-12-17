В Україні перебуває близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. За даними Міністерства фінансів України, в Україні перебуває близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах. Про це повідомив заступника Міністра фінансів Сергія Верланов, передає УНН з посиланням на Міністерство фінансів України.
"За нашими даними, на момент прийняття закону в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на єврономерах. Державний бюджет може отримати з них від 5 до 10 мільярдів гривень, але багато залежить від того, коли саме їх легалізують і чи легалізують взагалі. При цьому, в законі є чітка норма, яка співвідноситься з Бюджетним кодексом і з Законом про Державний бюджет, за якою всі ці платежі підуть в Пенсійний фонд. Тому я хочу закликати усіх автовласників допомогти у його наповненні і подбати, таким чином, про своєчасну виплату пенсій", - сказав Верланов.
Також він додав, що встановлені законом умови розмитнення автомобілів є ексклюзивними.
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"Після 90-х ринок вживаних автомобілів у нас був дещо деформований і не розвивався так, як розвивається в інших країнах. Були встановлені обмеження по віку автомобілів, дуже високі захисні мита. Це і спровокувало ситуацію з автівками на єврономерах. Як автовласник цілком розумію людей, адже у них, фактично, був вибір між потриманим ВАЗом і Lanos", - висловив свою думку Верланов.
На його думку, рішення, яке прийнято – правильне. Воно дозволить людям розмитнити ці автомобілі та стати законними власниками з чистою совістю. До того ж, ставки мита і акцизу знижені безпрецедентно. Звісно, є певна межа, коли розмитнення вживаного авто є економічно недоцільним. Як правило, це 13-20-річного віку автомобілі. Якщо власники не захочуть їх розмитнювати, нехай утилізують або вивозять за межі України.
Нагадаємо, в Україні прискорилось розмитнення автомобілів на номерах з іноземною реєстрацією.